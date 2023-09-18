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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد من الأرصاد.. عواصف رعدية خطيرة تضرب فرنسا

فرنسا
فرنسا

ضربت العواصف الرعدية، مساء الأحد، العديد من المدن الفرنسية منها إيل دو فرانس وأور والسين البحرية، مما أدي إلى إطلاق حالة الإنذار البرتقالي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، في بيان لها، هبوب عواصف شديدة وهطول برد وصواعق رعدية وهبوب رياح يمكن أن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وأيضا أمطار غزيرة لفترة وجيزة في معظم الوقت.

كما وضعت هيئة الأرصاد الفرنسية 33 إقليما في حالة "إنذار برتقالي"، ولكن خفت العواصف الرعدية حدتها، إلا أن هناك 10 أقالين آخري مازالت تتعرض لعواصف.

ووفقا لخبير في الأرصاد الجوية، فإن الوضع غير مستقر في جميع أنحاء فرنسا التي تتأثر بكتلة من الهواء الحار والرطب الذي يشكل عواصف عندما يصطدم الهواء الساخن بالبارد.

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