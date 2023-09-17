وزير ليبي يطلب من فرنسا تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار درنة المنكوبة

حمّل وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، التغير المناخي ‏مسؤولية الدمار الذي وقع في مدينة درنة، إثر إعصار "دانيال".‏

وأشار الحويج، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى أن المجتمع الدولي والدول الصناعية الكبرى، تتحمل جزءا من مسؤولية ذلك التغير المناخي.

وقال الوزير الليبي : "نحن ضحايا انبعاثات الدول الصناعية الكبرى الملوثة للبيئة، وضحايا عدم التزامهم بما أُقر في قمة المناخ ومراكش، فالدول الصناعية الكبرى من ساهمت في التغير المناخي والذي لا تعرفه ليبيا".

وطالب عبد الهادي الحويج، الحكومة الفرنسية بالتعاون معهم عن قرب، عن طريق المساهمة في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة.

ووجه المسئول الليبي نداء للمجتمع الدولي وإلى الدول الصديقة، لتكثيف تقديم المساعدة لليبيا.