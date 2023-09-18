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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

12 عملا ينافسون في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالجونة السنيمائي

صدى البلد

كشف مهرجان الجونة السينمائى عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والتى تعرض فى دورته السادسة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر والتى وصل عددها 12 فيلما وهي:

ارتفاع عميق 
وتدور أحداث الفيلم  فى إطار استكشاف النمط المدمر للبشر في استخراج الموارد لأجل الربح، ويفضح المكائد المعقدة لمنظمة سرية مُخول لها السماح بعمليات استخراج ضخمة للمعادن التي تعتبر ضرورية لثورة البطاريات الكهربائية هذا الغوص العميق والشامل والتعليمي في المحيط يرويه جيسون موموا.

إيكو
وتدور أحداثه في قرية إيكو المكسيكية، يعتني الأطفال بالماعز وكبار السن في عائلاتهم. يتتبع الفيلم حياة ثلاثة أجيال من الفلاحين المكسيكيين يعيشون في تناغم مع الطبيعة التي تحيط بهم، وللتوافق مع اشتراطاتها يكدحون دون كلل بينما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات.

بوابة هوليوود
وتدور أحداث الفيلم  في اليوم التالي لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وتحرك مقاتلو «طالبان » لاحتلال المجمع العسكري العملاق المسمى «بوابة هوليوود »، الذي كان يُعتقد إنه قاعدة سابقة للمخابرات الأمريكية في كابول، ليجدوا أن ما تركه الأميركيون أسلحة ومعدات شديدة التطور. على مدار عام، يكشف الفيلم الكيفية التي تحولت بها ميليشيا أصولية إلى مؤسسة عسكرية نافذة.

زينات، والجزائر، والسعادة
وتدور أحداث الفيلم فى خلال فترة السبعينيات لصالح صنّاع أفلام مثل كلود ليلوش وإيف بواسيه. في فيلمه «تحيا يا ديدو » يخترع عالم جديد في السينما ويظهر الشعب الجزائري كما لم يُرى من قبل، في هذا الفيلم الوثائقي يحكي محمد الأطرش قصة «تحيا يا ديدو » وصانعه.

سبعة أشتية في طهران سينما من أجل الإنسانية
وتدور أحداثه حول ريحانة الجباري، ابنة التاسعة عشر عامًا، اجتماع عمل مع عميل جديد، وعندما يحاول اغتصابها تطعنه دفاعًا عن نفسها لاحقًا تُعتقل بتهمة ارتكاب جريمة قتل. باستخدام مقاطع الفيديو، والرسائل التي كتبتها ريحانة من السجن،وبمصاحبة التعليق الصوتي لزار أمير إبراهيمي، يُظهر الفيلم امرأة مذهلة رفضت التراجع عن شهادتها وأصبحت رمزًا للمقاومة.

عدم الانحياز
وتدور أحداثه باستخدام مجموعة من الأرشيفات غير المرئية ومذكرات المصور الذي صورها، يكشف فيلم عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش عن كواليس حلم سياسي.

على قارب أَدامان 
وتدور أحداثه فى دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين في قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم في رفع روحهم المعنوية.

ق
وتدور أحداثه حول التأثير الخفي لتنظيم ديني سري للنساء في لبنان على ثلاثة أجيال من سيدات عائلة شهاب، ويضع الفيلم تساؤلًًا حول أين يمكننا أن نرسم الحد الفاصل بين الحب والتفاني؟ تصوير حميمي ومؤلم لرحلة للبحث عن الحب والتقبل بأي ثمن.

كرورا سينما 
ويروي الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل. عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا إنهم تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة.

ليلة مظلمة 
وتدور أحداثه حول المهاجرين الأفارقة الفارين من الحياة الصعبة، تعد مقاطعة مليلة الإسبانية في المغرب مكانًا مثاليًا يحلمون بالانطلاق منه نحو مستقبل أفضل وبإصرار يقترب من الهوس، يحاول الشباب بقيادة مالك مرارًا وتكرارًا السفر إلى أوروبا يومًا بعد يوم، وليلة بعد ليلة.

ماشطات
تدور أحداثه فى في تونس، تمتهن فاطمة وابنتاها نجاح ووفاء مهنة «الماشطات »، وهن العازفات في حفلات الزفاف التقليدية في حياتهن الواقعية، تحاول نجاح أن تتزوج مرة أخرى بعد طلاقها، في حين ترغب أختها وفاء في الحصول على الطلاق من زوجها المُعنِف.

من عبدول إلى ليلى
وتدور أحداثه حول حادثة سير تسببت في فقدانها ذاكرتها، تتواصل شابة فرنسية من أصول عراقية مع عائلتها حتى تعرف من هي خلال جلسات لم شملها في منزل الأسرة في جنوب فرنسا، تواجه ليلى والدها عبد الله بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر أن تتعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

 

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