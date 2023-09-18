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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري يستعرض أهم بنود التعاون مع جنوب إفريقيا

التعاون المصري الجنوب
التعاون المصري الجنوب إفريقي

فى اطار منتدى الاعمال الجنوب افريقي المصري اليوم والذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة و سفارة جنوب افريقيا فى القاهرة على غرار اتفاقية البريكس، قام المستشار التجاري  خالد ميلاد رزيق، نائب شئون الدول والمنظمات الإفريقية، بتسليط الضوء على أهم ملامح العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية ودول جنوب إفريقيا.

وأكد خالد ميلاد رزيق على أهمية التعاون المشترك والعمل الجاد لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار خالد ميلاد رزيق إلى الدعوة المهمة التي توجهت مؤخرًا لجمهورية مصر للانضمام إلى تجمع البريكس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز فرص التعاون الاقتصادي بين مصر ودول جنوب إفريقيا.

وختم خالد ميلاد رزيق تصريحه بدعوة الشركات الجنوب إفريقية للمشاركة الفعّالة في معرض التجارة البينية الإفريقية المقرر إقامته في جمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم. 

وشدد على أن هذا المعرض سيكون مناسبة رائعة لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار بين البلدين.

الجنوب إفريقي اتفاقية البريكس جنوب افريقيا الاستثمار إفريقيا

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