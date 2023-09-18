مجلس الدوما يعلن دعم دمج "الروبل الرقمي" في النظام الضريبي الروسي

أيدت لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بالميزانية والضرائب اعتماد مشروع قانون تعديل قانون الضرائب في القراءة الأولى من أجل دمج الروبل الرقمي في نظام تنظيم ومراقبة الضرائب.

ومن المقرر تقديم الوثيقة إلى مجلس الدوما في 20 سبتمبر الجاري.

وكشفت الوثيقة، التي قدمها النواب أناتولي أكساكوف وأولجا أنوفريفا والسيناتور نيكولاي جورافليف، عن مفهوم "حساب الروبل الرقمي" في قانون الضرائب، والذي سيكون نوعًا منفصلاً من الحسابات المصرفية.

وفي هذا الصدد، فإن إجراءات فرض الضرائب على المعاملات معها ستكون مماثلة لإجراءات فرض الضرائب على المعاملات مع حساب مصرفي.

وفي الوقت نفسه، فإن العمليات المتعلقة بفتح حساب الروبل الرقمي والحفاظ عليه وإجراء تحويلات الأموال باستخدام منصة الروبل الرقمي معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ومن أجل تحديد ضريبة الدخل الشخصي، يُقترح تحديد تاريخ الاستلام الفعلي للدخل عندما يتم إضافة الروبل الرقمي إلى حساب الروبل الرقمي لدافعي الضرائب.

وفي الحالات التي يتم فيها تنفيذ معاملات الدخل أو النفقات الخاصة بالمؤسسات باستخدام حساب الروبل الرقمي، لأغراض تحديد ضريبة الدخل، يُقترح توفير إجراءات الاعتراف بالدخل والنفقات بموجب طريقة الاستحقاق وبموجب الطريقة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بحجز الروبل الرقمي في حالة عدم وجود أموال كافية أو غير موجودة في حسابات دافعي الضرائب أو أمواله الإلكترونية.