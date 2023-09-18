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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: الدولة تعمل على تجنيب الفلاح المخاطر من خلال الزراعة التعاقدية

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تبدي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والفلاح المصري، مشيرا إلى أن قرار إعفاء المزارعين، وإسقاط الغرامات عليهم، يستفيد منها أكثر من 80 ألف مزارع.

 

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر “فضائية الحياة”، الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة، ومنها إعفاء المتعاملين مع هيئة التعمير من غرامات وفوائد الأقساط تأخير سداد الأقساط المستحقة والتي تقدر بـ نصف مليار جنيه.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك بعض المحاصيل، من ضمن الزراعة التعاقدية، ويتم إعطاء سعر ضمان للفلاح، والدولة ستعمل على الشراء من الفلاحين، لضمان تحقيق الربح للفلاح.

 

يحتاجها المواطن المصري.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تجنيب الفلاح للمخاطر، من خلال الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن المحاصيل التي دخلت الزراعة التعاقدية المحاصيل الإستراتيجية الهامة، والتي يحتاجها المواطن المصري.

محمد القرش الزراعة القيادة السياسية الزراعة التعاقدية المحاصيل الاستراتيجية

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