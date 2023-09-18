السيسي وبن زايد.. كيف غير الزعيمان بوصلة المنطقة ورفعا من مكانة بلديهما

تجمع مصر والإمارات علاقات قوية وطيبة خاصة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في البلاد العام 2014, وهناك تطابق في الأفكار والرؤى ما بين قادة البلدين تجاه مجموعة كبيرة القضايا والملفات العالقة في المنطقة أو ما يدور عالميا.

العلاقات المصرية الإماراتية

ويتجدد اللقاء دائما وبشكل شبه شهري ما بين الرئيس السيسي وشقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم مناقشة سبل التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة كافة.

وتوجه الرئيس السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

من جانبه قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الإماراتية هي العلاقات الأميز والأكثر استثنائية فى العالم العربي، مشيرا إلى علاقة الصداقة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد هي النموذج المميز الذي تفتقده المنطقة العربية.

وأضاف غباشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطابق المواقف ما بين الرئيس السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد تعكس استراتيجية متكاملة ما بين البلدين، مشيرا: إلى أن العلاقات على المستوى السياسي في هذه المرحلة من أميز العلاقات.

وتابع: يشارك محمد بن زايد في المؤتمرات والندوات التي تعقد في القاهرة بجانب الزيارات الدولة أو الزيارات الخاصة أو زيارات العمل اللي ليقوم بها الشيخ محمد بن زايد للقاهرة وكذلك الرئيس للمملكة، موضحا أن مؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي سوف يعقد كوب 28 هذا العام في دبي بدوله الإمارات الشقيقة، بما يعكس وجود شكل من أشكال التكامل ما بين المخرجات أو التوصيات التي تحدث عنها كوب 27 شرم الشيخ وما بين ما سوف ينظر عند كوب 28 في دبي.

وأشار إلى أن على مستوى العلاقات الثنائية ما بين الجانبين هناك ملفات كثيرة جدا مشتركة، وهناك إطار مشترك ما بين الدولتين فيما هو مرتبط بالساحة اليمنية الليبية، وهناك حديث مشترك الساحة، آليات التعامل مع القوى الإقليمية المحيطة بالوطن العربي.

وأوضح أن دولة الإمارات أكبر مستثمر داخل مصر، بقيمة استثمارات تراكمية بلغت 28 مليار دولار، وهي تعتبر نموذجا لعلاقات أمثل داخل المنطقة العربية وركيزة لإقامة علاقات أخوية مميزة داخل المنطقة ومن الممكن أن تخلق قاعدة اقتصادية كبرى للمنطقة لمواجهة الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أضرت بالعالم أجمع خاصة في سلع مثل القمح.

الزيارات بين مصر والإمارات

وكان استقبل الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في أغسطس الماضي؛ حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيسان مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وزيارة العلمين الجديدة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد، مؤخرا، جاءت بعد حضوره مصر من أجل إجازة خاصة كان يقضيها في الساحل الشمالي حيث ظهر في مشاهد عفوية بين الأشخاص دون حراسة، فيما حرص الأطفال والكبار ومختلف الأشخاص المتواجدين في الساحل الشمالي على التقاط الصور التذكارية معه.

والزيارة ليست جديدة عليها فقد زار مصر في عام 2021 من أجل مناقشة القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة وسط التأكيد على تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي.

وليست الأزمات السياسية فقط هي محور التنسيق والتعاون المصرى الإماراتي، فالجانب الاقتصادي حاضر بحسب لغة الأرقام، وتم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر فى عام 2019 بـ20 مليار دولار، تهدف إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية، بحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

كما أعلن عدد من الشركات الإماراتية عن مشروعات استثمارية كبيرة فى مصر، وفي إطار الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، "وام،" تقريرا يؤكد ما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات من نمو ملحوظ وتطور كبير، حيث وصل حجم الاستثمارات المشتركة إلى 300 مليار دولار و28 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر.

وتُعد قضية مواجهة التغيرات المناخية، من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتسلم الرئيس السيسى دعوة من الشيخ محمد بن زايد للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP28 المقرر انعقادها فى دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل، وتأكيد الإمارات على حرصها على تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال والاستفادة من تجربة مصر في ظل نجاح COP27 الذى تم استضافته في شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى.