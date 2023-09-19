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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشكل استثنائي.. زيادة المعاشات 1200 جنيه لتلك الفئات بداية من أكتوبر| تفاصيل

زيادة المعاشات 2023
زيادة المعاشات 2023

بعد زيادة المعاشات، يحصل بعض المستفيدين على علاوة غلاء المعيشة الضعفين، أي 1200 جنيه، بعد الزيادة المقرر صرفها بداية  من شهر أكتوبر المقبل، حيث كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة صرف علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ومن المنتظر إصدار قانون جديد بها من جانب مجلس النواب، وذلك عند إنطلاق دور الانعقاد الرابع للمجلس.

وفي بعض الحالات يستفيد أصحاب المعاشات من زيادة المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة، مرتين، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يحصل المستفيدون في تلك الحالات على 1200 جنيه، لكن ليس كل أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول عليها، فهناك فئة محددة فقط تحصل على علاوتين.

حالات الاستفادة من علاوتين

ويمكن الاستفدة من زيادة المعاشات الخاصة بـ علاوة غلاء المعيشة مرتين، وذلك في ضوء بعض المحددات التي وضعه القانون، والمتعلقة بالحالات التي تتقاضى أكثر من معاش، معاش أصلي عن نفسها، ومعاش مستحق عن شخص آخر، ففي هذه الحالة، يمنح الشخص زيادة علاوة غلاء المعيشة مرتين، والتي زادت الضعف، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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وفي حالات الاستفادة من معاشين، يحصل أصحاب المعاش على 1200 جنيه، بعد زيادة المعاشات المتعلقة بـ علاوة غلاء المعيشة، مضافة إلى المعاش الأصلي الذي يتقاضونه أصحاب المعاشات، مقسمة كالتالي: (600 جنيه عن المعاش الأصلي + 600 جنيه عن المعاش المستحق عن آخرين)، سواء كان أب أو زوج متوفي أو غيرها من الحالات التي يتم فيها السماح بالجمع بين أكثر من معاشين.

حالات استحقاق معاشين

ويتم استحقاق معاشين، وهو الشرط الذي يجمع فيه صاحب المعاش بين زيادة علاوة غلاء المعيشة مرتين، في عدد من الحالات، التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2018، حيث نص على أن هناك حوالي 6 حالات يجمع فيها الشخص بين معاشين.

وينص قانون المعاشات على أنه يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى 6 حالات  فقط، جاء كالتالي:

  • يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.
  • يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
  • تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
  • كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
  • يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون.
  • كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
  • يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
  • يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

ومن المقرر أن يتقاضى أصحاب المعاشات خلال 11 يوما تقريبًا زيادة المعاشات الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، والمقدر ة بـ 300 جنيه، بإجمالي 600 جنيه، إلى جانب معاشهم الأصلي، ويحصل عليها جميع المستفيدين من المعاشات والذي يصل عددهم إلى نحو 11 مليون مستفيد.

وتبلغ قيمة تكلفة مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 32 مليار جنيه، تدبرهم وزارة المالية من الاحتياطي العام للموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات، مع مستحقات شهر أكتوبر، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ويتزامن مع ذلك وجود تشريع بالبرلمان لزيادة علاوة غلاء المعيشة، حيث يلزم ذلك صدور قانون خاص بتطبيق زيادة علاوة الغلاء.

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