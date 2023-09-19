أخبار الفن| صلح محمد رمضان ونوال الزغبي.. ومخرج ڤوي ڤوي يتسبب في أزمة

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مخرج فيلم ڤوي ڤوي وأيضا عن الفنان محمد رمضان، نرصد أبرزها فيما يلي:
مخرج فيلم ڤوي ڤوي ڤوي يثير الجدل ويغضب الصحفيين.. تعرف على القصة
تصدر عمر هلال مخرج فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، تريند جوجل بعد إثارته للجدل ولغضب الصحفيين بسبب تهكمه على أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي للفيلم بطريقة رأها البعض أنها غير لائقة في الرد على الصحفي.
في ذكرى رحيل جميل راتب.. اعرف أبرز محطاته الفنية
يوافق اليوم، التاسع عشر من سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان جميل راتب، والذي قدم أعمالا مهمة على مدار مشواره الفني.
نوال الزغبي عن محمد رمضان: محترم ولذيذ.. والأخير يرد: كسبت صديقة وأخت
تصالح النجمان محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور .
وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل
نجوم الفن في عزاء شقيق محمد فؤاد | صور
انتهى عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي أقيم في مسجد حسين صدقي بالمعادي، مساء أمس الإثنين.