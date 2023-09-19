أخبار الفن| صلح محمد رمضان ونوال الزغبي.. ومخرج ڤوي ڤوي يتسبب في أزمة

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مخرج فيلم ڤوي ڤوي وأيضا عن الفنان محمد رمضان، نرصد أبرزها فيما يلي:



تصدر عمر هلال مخرج فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، تريند جوجل بعد إثارته للجدل ولغضب الصحفيين بسبب تهكمه على أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي للفيلم بطريقة رأها البعض أنها غير لائقة في الرد على الصحفي.



يوافق اليوم، التاسع عشر من سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان جميل راتب، والذي قدم أعمالا مهمة على مدار مشواره الفني.

تصالح النجمان محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور .

وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل

انتهى عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي أقيم في مسجد حسين صدقي بالمعادي، مساء أمس الإثنين.