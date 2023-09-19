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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«صباح البلد» يقدم تمارين رياضية هامة لكبار السن

كوتش سارة
كوتش سارة

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء 19-9- 2023، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر لكبار السن، باستخدام زجاجة مياه، أو الدمبل.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، ومن الممكن أن تتم في البيت.

وأشارت إلى أن تلك التمارين تعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.

ولفتت إلى أن كبار السن من الممكن أن يقوموا بعمل تلك التمارين من خلال الجلوس على الكرسي في البيت.
 

تمارين رياضية تمارين صدى البلد

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