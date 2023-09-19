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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

3.5 مليار دولار.. تحركات عاجلة أدت لارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات

ارتفاع تحويلات المصريين
ارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات

بذلت الدولة الكثير من الجهود للنهوض بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، إذ أن الاستثمارات هي  قاطرة العبور إلى المستقبل، وسعت الحكومة إلى تهيئة مناخ للاستثمار في الدولة، عن طريق اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار.

عاجل.. الاستثمارات الإمارتية في مصر ترتفع بنسبة 300.8% مسجلة 5.7 مليار دولار في 2022/2021 | العاصمة نيوز
ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر

ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بنسبة 300.8%

واتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات كان لها دور هام في خلق بيئة مناسبة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، التي تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري، وتخطي الأزمات الاقتصادية التي أضرت بالعديد من دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

وتقوم الدولة بتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.

ونتيجة لتلك الجهود التي أتت ثمارها، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

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وحسب بيانات المركزي للتعبئة، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والامارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  2.5%، فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الامارات  1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وقالت بيان المركزي للتعبئة، أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الامارات خلال 2022، يأتي على رأسها لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

وحسب بيانات الإحصاء، صدرت مصر للإمارات ملابس بقيمة  183.6 مليون دولار، وفواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار، فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الامارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  2.3%.

ارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات

ارتفاع تحويلات المصريين من الامارات

وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال 2022، ذكرت البيانات انها تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، فيما استوردت مصر من الإمارات لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، وأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل  3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 1.4 %، وتراجعت بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1  مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

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ومن جانبه قال الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات لجذب الاستثمارات والتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص بـشـكـل غـيـر مـسـبـوق، وتـشـجـع المـسـتـثـمـر الـعـربـي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات الاقتصادية صناعية وزراعــيــة وعـقـاريـة، لافتاً إلى أن جميعها مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر.

وأضاف معطى في تصريحات لـ صدى البلد، أنه خلال الأشهر السابقة توافد عدد كبير من الأجانب إلى مصر بسبب توافر الاستقرار الأمني بما يقلل الضغط على العملة المحلية والضغوط على الاحتياطي الأجنبي للدولة.

وأشار معطي إلى أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات والخطوات الجادة والحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وكذلك تبسيط الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة وعلى رأسها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.

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