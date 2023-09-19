من 6 آلاف لـ79 ألف طن مواسير.. مصنع حلوان يشهد طفرة إنتاجية| شاهد

أكد اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن ما يحدث في مصر من إنجازات شرف لأي مواطن ودافع للمسئولين لبذل مزيد من الجهد.



وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، خلال حواره الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصنع حلوان أنشأ عام 1975 بالشراكة بين مصر وبريطانيا لتصنيع الطائرات، مضيفا أن المصنع نجح مع مرور السنوات على تطوير الصناعات العسكرية لاسيما صيانة الهليكوبتر.



وأوضح أن مصنع حلوان على غرار مصانع الهيئة العربية للتصنيع، أشرك جزءا منه للإنتاج المدني، متابعا أن المصنع بدأ بصناعة مواسير «البولي إيثيلين» التي تستخدم في نقل المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.



وأشار إلي أن لدى توليه مسئولية مصنع حلوان عام 2015، كان المصنع ينتج 6 آلاف طن مواسير «البولي إيثيلين»، وحاليا زاد الإنتاج إلى 79 ألف طن.



