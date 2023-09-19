مصنع حلوان: شعارنا في هذه المرحلة التصدير

أكد اللواء دكتور مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن أول خط مواسير، نفذ في المصنع، يقوم بالإنتاج و العمل مثل أي خط تم تنفيذه.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، خلال حواره، مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصنع يعمل في الاتجاه الحربي، والمدني، فالاتجاه المدني، تتلخص في تنفيذ مطالب المشروعات التي تقوم بها الدولة.

ولفت إلي أن المصنع يقوم بعمل تطوير بشكل مستمر، حتي يكون هناك وفرة في المنتجات التي تحتاجها المشروعات، وأن بالنسبة لـ التصدير، فالمصنع يوفر المطالب الداخلية الأول.

وأشار إلي أن مصنع حلوان يقوم بعمل خدمات كثيرة، وأن 75 % من الإنتاج خلال هذه الفترة يتم تنفيذه لـ الصعيد، وأن شعار العام الحالي 2023-2024، هو التصدير ثم التصدير.

وأضح أن هناك تنسيق مع روندا، وغينيا، ودول أفريقية كثيرة، ومع السعودية، و العرق، وليبيا، لتصدير المنتجات لـ الدول، وأن المنتجات من المصنع مميزة.