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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز الطائرات: العمرات تمر بـ 7 مراحل وبإشرف القوات الجوية

المهندس عادل الدمياطي
المهندس عادل الدمياطي

 أكد المهندس عادل الدمياطي مدير مركز عمرات الطائرات الهيلكوبتر الغربية بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن المركز يجعل الجميع يفخر بما يتم على أرض مصر، من عمل صيانات وعمرات لـ الطائرات.

وأشار المهندس عادل الدمياطي، خلال حواره، مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه شاهد مراكز كثيرة، ولكن ما يحدث في مصر أمر مختلف تمامًا.
ولفت إلى أن مساحة المصنع 2400 متر مربع، وأن المركز يستوعب 9 طائرات، والمركز قادر على عمرة 9 طائرات في العام، والمكان مجهز مركزي، و الإضاءة تناسب العمل ليلا و نهارًا.


وأوضح أن هناك 7 مراحل لـ استقبال الطائرة، أولها يتم استقبال الطائرة بعد العمل 4000 ساعة، أو بعد 12 عامًا، أيهما يأتي الأول، وبعد ذلك يتم فك الأجزاء الخاصة بالطائرة، ويكون هناك أشرف من القوات الجوية، وبعد ذلك يتم عمل الصيانة و العمرات، وبعد ذلك يتم التجميع.


وأشار إلي أن المركز يستقبل أي طائرة من أي دولة، وأن الاستقبال يكون من قبل القوات الجوية.
وكشف أن العاملين في المركز جميعهم مصريين، وأن التدريب في المركز تم على مدار 6 سنوات، مؤكدًا :" التدريب مش بيتم في يوم وليلة، ولكن يكون هناك وقت".


 

مركز عمرات الطائرات الطائرات الهيلكوبتر مصنع حلوان صباح البلد صدى البلد

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