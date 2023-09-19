أخبار التكنولوجيا|مواصفات موبايل Redmi Note 13 الخارق بسعر رخيص .. إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر سلسلة هواتف Redmi Note هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف الذكية شهرة عالميًا. وفي بداية هذا الشهر، تم تأكيد أن الجيل القادم من هواتف Redmi Note سيتم إطلاقه قريبًا. وقبل بضعة أيام، كشفت العلامة التجارية أن الإطلاق سيحدث هذا الأسبوع.

يُعد الإنترنت المنزلي أحد الأدوات الأساسية في حياة العديد من الأشخاص، فهو يمكنهم من الاتصال بالعالم الخارجي والاستفادة من الخدمات والترفيه عبر الإنترنت. ومع زيادة استخدام الإنترنت للأنشطة المختلفة مثل مشاهدة الفيديوهات عالية الجودة ومشاركة الملفات الكبيرة، يمكن أن يواجه الأشخاص تحديات في الحفاظ على استمرارية خدمة الإنترنت قبل موعد التجديد الشهري. هنا سنقدم بعض النصائح للمساعدة في تحسين استخدام الإنترنت المنزلي وتوفير البيانات:

أصدرت آبل iOS 17، أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول الخاص بها، مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

يمكن تحويل ملفات PowerPoint إلى PDF بعدة طرق، سواء باستخدام برامج تحويل ملفات متخصصة أو باستخدام أدوات تحويل ملفات عبر الإنترنت.

أعلنت شركة ريلمي Realme اليوم عن تحقيق إنجاز جديد في سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث نجحت في بيع مليون وحدة من سلسلة 11 Pro خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها.

أطلقت شركة سامسونج اليوم هاتف Galaxy A73 5G، أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A الرائدة.

