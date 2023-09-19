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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مواصفات موبايل Redmi Note 13 الخارق بسعر رخيص .. إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5000 جنيه فقط.. تسريبات تكشف عن مواصفات موبايل Redmi Note 13 الخارق

تعتبر سلسلة هواتف Redmi Note هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف الذكية شهرة عالميًا. وفي بداية هذا الشهر، تم تأكيد أن الجيل القادم من هواتف Redmi Note سيتم إطلاقه قريبًا. وقبل بضعة أيام، كشفت العلامة التجارية أن الإطلاق سيحدث هذا الأسبوع.

 

إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد كل شهر

يُعد الإنترنت المنزلي أحد الأدوات الأساسية في حياة العديد من الأشخاص، فهو يمكنهم من الاتصال بالعالم الخارجي والاستفادة من الخدمات والترفيه عبر الإنترنت. ومع زيادة استخدام الإنترنت للأنشطة المختلفة مثل مشاهدة الفيديوهات عالية الجودة ومشاركة الملفات الكبيرة، يمكن أن يواجه الأشخاص تحديات في الحفاظ على استمرارية خدمة الإنترنت قبل موعد التجديد الشهري. هنا سنقدم بعض النصائح للمساعدة في تحسين استخدام الإنترنت المنزلي وتوفير البيانات:

 

اعمل الـ Update الجديد بسرعة.. مميزات حصرية في iOS 17 لموبايلات iPhone

 أصدرت آبل  iOS 17، أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول الخاص بها، مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

 

كيفية تحويل ملف PowerPoint إلى PDF

يمكن تحويل ملفات PowerPoint إلى PDF بعدة طرق، سواء باستخدام برامج تحويل ملفات متخصصة أو باستخدام أدوات تحويل ملفات عبر الإنترنت.

 

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص.. مبيعات تتخطى المليون قطعة لموبايل Realme الأسطوري

أعلنت شركة ريلمي Realme اليوم عن تحقيق إنجاز جديد في سوق الهواتف الذكية الهندي، حيث نجحت في بيع مليون وحدة من سلسلة 11 Pro خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل..أقوى موبايل سامسونج بسعر مناسب

 أطلقت شركة سامسونج اليوم هاتف Galaxy A73 5G، أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A الرائدة.
 

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