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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على تقديم الدعم لإنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنيا يلتقي
محافظ المنيا يلتقي وفد المبادرة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد اللجنة التنفيذية للمبادرة ، والذى ضم ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي الاتصالات والبيئة وممثلي المجلس القومي للمرأة بالمنيا وديوان عام المحافظة وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

 

وأشاد المحافظ بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة و عقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة المنيا حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي )، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.
 

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