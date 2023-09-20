عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|منصة X لن تكون مجانية إيلون ماسك يثير الجدل.. وتحذير للفتيات من تريند خطير على تيك توك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 الرئيس التنفيذي لـ Honor: هواتف آيفون iPhone 15 لا تلبي التوقعات


صرح جورج تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لشركة Honor الصينية بأن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 والتي أطلقتها شركة Apple أبل الأمريكية منذ حوالي أسبوع لا تلبي التوقعات.

 

كاميرات خفية !.. احذر عند شرائك موبايل مستعمل عبر الإنترنت.. تفاصيل 

 

كشفت تقارير عن نوع جديد من "أجهزة التجسس" التي يتم بيعها عبر الإنترنت والتي تكون عبارة عن هواتف مستعملة ومعدلة تحتوي على مقبس سماعة رأس مزودة بكاميرا خفية، مما يسمح لك بالتقاط الصور حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.    

 

لمحبي الأناقة.. أرخص وأقوى موبايل شاومي للشباب والطلبة


يركز راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب والطلبة على هواتف بإمكانات مميزة تضم مواصفات كبيرة مع تصميم أنيق بالإضافة إلى سعر مناسب، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير؛ أصبح هذا الأمر يشكل عائقا أمام المشترين.  

 

تحذير للفتيات والسيدات من "تريند" خطير على تيك توك


أثار تحدي جديد على TikTok تيك توك مخاوف عدد كبير من أطباء الجلدية، وذلك بعد انتشار “تريند” موجه للفتيات والسيدات تحت اسم 'Skin flooding' يحث على الاستخدام المفرط لعدد من المرطبات للوجه والجلد.  

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Oppo لمحدودي الدخل في السوق


يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بأنه واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة لمحدودي الدخل نظرا لإمكاناته الكبيرة مع سعره المناسب جدا، حيث يعتبر أفضل خيار في ظل ارتفاع أسعار الهواتف.

 

منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد


أثار الملياردير إيلون ماسك الجدل أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن منصة X المملوكة له ستفرض رسوما شهرية مقابل استخدامها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

مصرع 215 جنديًا.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على دونيتسك

مقدم 25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ