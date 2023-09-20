أخبار التكنولوجيا|منصة X لن تكون مجانية إيلون ماسك يثير الجدل.. وتحذير للفتيات من تريند خطير على تيك توك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



صرح جورج تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لشركة Honor الصينية بأن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 والتي أطلقتها شركة Apple أبل الأمريكية منذ حوالي أسبوع لا تلبي التوقعات.

كشفت تقارير عن نوع جديد من "أجهزة التجسس" التي يتم بيعها عبر الإنترنت والتي تكون عبارة عن هواتف مستعملة ومعدلة تحتوي على مقبس سماعة رأس مزودة بكاميرا خفية، مما يسمح لك بالتقاط الصور حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.



يركز راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب والطلبة على هواتف بإمكانات مميزة تضم مواصفات كبيرة مع تصميم أنيق بالإضافة إلى سعر مناسب، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير؛ أصبح هذا الأمر يشكل عائقا أمام المشترين.



أثار تحدي جديد على TikTok تيك توك مخاوف عدد كبير من أطباء الجلدية، وذلك بعد انتشار “تريند” موجه للفتيات والسيدات تحت اسم 'Skin flooding' يحث على الاستخدام المفرط لعدد من المرطبات للوجه والجلد.



يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بأنه واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة لمحدودي الدخل نظرا لإمكاناته الكبيرة مع سعره المناسب جدا، حيث يعتبر أفضل خيار في ظل ارتفاع أسعار الهواتف.



أثار الملياردير إيلون ماسك الجدل أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن منصة X المملوكة له ستفرض رسوما شهرية مقابل استخدامها.