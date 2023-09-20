تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة .. والأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21



نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 20-9-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



منذر رياحنة: جعفر العمدة علامة فارقة.. والعميل صفر تجربة مختلفة



قال النجم الأردني، منذر رياحنة، إن جميع عناصر مسلسل جعفر العمدة كانت تنتمي إلى النجاح، مؤكدًا أن هذا المسلسل علامة فارقة بالنسبة له بكل تفاصيل سواء من المخرج والسيناريو، موجهًا لجميع طاقم العمل الشكر والتحية.



الذهب الأبيض.. فرحة المواطنين مع بدء جني محصول القطن بـ سوهاج



‏وسط حالة من السعادة والفرحة بدأ المزارعون في جني القطن في مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

يسرا: انتشار الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفنانين



أكدت الفنانة يسرا، أن مشاركة النجوم العرب في الأفلام العربية، سينتج عنها ثقل في العمل، وسيكون عمل مميز.

3 ظواهر جوية| الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. وتحسم جدل عاصفة التنين



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أستاذ زراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. وصادرات البطاطس تخطت مليون طن

‏قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن ارتفاع معدل الصادرات من محصول البطاطس وأن يقفز هذه القفزة النوعية ويصل إلى مليون طن صادرات سنويا، له دلائل عديدة.

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة، قائلة: إن كل هذا الأقاويل عارية تماما من الصحة وخاطئة، نافية بتأثر مصر بأي عاصفة جوية أو تقلبات جوية فى المدي القريب أو حتي المدي المتوسط، والأحوال الجوية مستقرة تماما.

حياة كريمة ببني سويف: نعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة



تحدث محمد المصري، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، عن حصاد فعاليات قافلة "أنت الحياة" بمحافظة بنى سويف، قائلا: "القافلة تقدمها مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع 12 مؤسسة مثل قصور الثقافة، وقافلة طبية وبيطرية التي قدمت الخدمة لأكثر من 400 حالة، وفقرات رياضية للشباب والرياضة".

عفت نصار: دوري الدرجة الثانية به نجوم مميزة كثيرة



أكد الكابتن عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن دوري الدرجة الثانية به نجوم مميزة كثيرة، وأن الزمالك يحتاج لـ نجوم خلال الفترة المقبلة.

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

الوطنية للانتخابات : لن نتهاون مع أي تجاوزات من أهل الشر



أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، ‏أن الهيئة الوطنية لانتخابات لن تتهاون مع أي نوع من أنواع التجاوز من أهل الشر والفساد وأن القانون والدستور قد وضع آليات التعامل مع الشائعات وهناك بعض التجاوزات قد تصل إلى الجنايات.

نشاط بالرياح| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023



قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.