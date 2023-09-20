أزمة البصل خلصت.. هبوط كبير بالأسعار في هذا التوقيت بعد قرار الحكومة

شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعره في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها؛ ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها، قبل تدخل الحكومة بقرارات عاجلة للسيطرة على الارتفاعات وضبط الأسواق، حيث وافق مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام.

وقف تصدير البصل

إيقاف تصدير البصل

ووضعت الحكومة خطة محكمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمحاصيل والمنتجات المصرية تجنباً لتداعيات الأزمة العالمية الحالية التي بدأت منذ تفشي جائحة كورونا وتفاقمت بالحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال مستمرة مع نشوب المزيد من الصراعات في الدول المجاورة ووقوع الكوارث والأزمات الطبيعية التي تزيد من المأساة وتؤثر على الموارد الطبيعية حتى أصبح هناك أزمة غذاء عالمية، وبدورها أدت تلك الأزمة لارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة لعدة أسباب أولها نقصها بالأسواق وثانيها جشع التجار الذين يحتكرون السلع مستغلين الأزمة.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

ومن جانبه، شرح وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية.

واستعرض الوزير في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30 % بمنافذ تابعة للحكومة.

وحول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارا من الشهر الجاري، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 أشهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 أشهر، والمكرونة لمدة 7.5 أشهر.

ومن جانب آخر قال، حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

وتوقع النجيب، أن تبدأ أسعار البصل بالانخفاض التدريجي خلال أسبوع من صدور القرار، موضحاً أن السبب وراء ارتفاع أسعار البصل في الأسواق يعود إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يتم الوفاء بها.

وأعرب النجيب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على قرار وقف التصدير، مؤكدا أنه سيسهم في إعادة التوازن للسوق والأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وصادرات محصول البصل احتلت المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو الجاري حيث تم تصدير 281 ألفًا و729 طن بصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التى بلغت حوالي 4 ملايين و118 ألفًا و871 طنًا من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو الجاري بزيادة قدرها 606 آلاف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و569 طنًا.

كما تغزو صادرات محصول البصل أسواق روسيا والسعودية والكويت وهولندا سوريا والأردن والمملكة المتحدة وليبيا ولبنان والعراق والأمارات وإيطاليا وإسبانيا حيث تعد من أهم الدول المستوردة للبصل المصري الطازج.

وتتراوح المساحة المنزرعة من محصول البصل فى مصر سنوياً ما بين 190 إلى 200 ألف فدان ويقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنوياً ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5% من جملة الإنتاج ويتبقى 87 إلى 84.5 % تكفى الاستهلاك المحلي.

تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مرة.

والصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح أكثر من 80 سوق تصديري جديد امام الصادرات الزراعية المصرية.

وقف تصدير البصل

صادرات البصل المصري

كما تضاعفت صادرات البصل المصري إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف خلال السنة المالية 2022/2023، وفقًا لتقرير أيست فروت، علاوة على ذلك، ووصل حجمها إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

وصدرت مصر 128 ألف طن من البصل إلى سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وبالمقارنة فإن حجم الصادرات المصرية لم يتجاوز 60 ألف طن سنويا خلال السنوات التسويقية الثلاث السابقة، ومع ذلك لا تزال الكميات الحالية أقل من الرقم القياسي البالغ 165 ألف طن المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2018/2019.

وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد في طلب المستوردين الأوروبيين على البصل المصري هو فشل محصول البصل في الاتحاد الأوروبي بسبب الجفاف في صيف العام الماضي، وكانت مخزونات المزارعين المحليين تستنزف بسرعة.

وبدأت مصر في زيادة إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر في السوق العالمية.

وظلت هولندا المستورد الرئيسي للبصل من مصر في السنة المالية 2022/2023 واستخدمته في الغالب لإعادة تصديره إلى بلدان أخرى ومع ذلك، حصلت هولندا على أدنى حصة في هيكل تصدير البصل المصري في 2022/23، بلغت 40% فقط، بينما تراوحت في السابق بين 53 و64% ووصلت إلى 80% في 2021/2022.

ونجحت مصر في زيادة حصة المستهلكين المباشرين لبصلها في هيكل التصدير، وتضم مجموعة أكبر خمسة مستوردين للبصل المصري في الاتحاد الأوروبي أيضًا إيطاليا وسلوفينيا ورومانيا واليونان.

واستوردت الدول الأربع بشكل تراكمي ما يقرب من 60 ألف طن من البصل من مصر، أو 45% من إجمالي حجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي المجموع، استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400000 طن من البصل من جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنة المالية 2022/23، بزيادة قدرها 76٪ على أساس سنوي ولكنها لا تزال أقل مما كانت عليه في السنة المالية 2018/2019 (550000 طن).

ويتم تسجيل الطلب الأكثر نشاطًا على البصل المستورد في الاتحاد الأوروبي خلال ذروة الصادرات المصرية والشحنات من الدول الموردة الأخرى بالكميات المتاحة من المحصول الجديد، ولهذا السبب على وجه التحديد تمثل هذه البلدان الحصة الأكبر في هيكل واردات البصل في الاتحاد الأوروبي. وتعد مصر المورد الرئيسي، حيث وصلت حصتها إلى 33% في الفترة 2022/2023.

واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية بكمية بلغت 52 ألف طن، وصدرت أمريكا الجنوبية (بيرو وتشيلي والأرجنتين وغيرها) 66 ألف طن من البصل إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت صربيا (14300 طن) المورد الرئيسي بين الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، وكان المصدرون الرئيسيون من آسيا الهند (23800 طن) والصين (21300 طن)، ومن المثير للاهتمام أن دول آسيا الوسطى صدرت 7300 طن فقط من البصل إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن صادراتها بلغ إجماليها 67200 طن في السنة المالية 2018/2019، علاوة على ذلك بسبب الكوارث الجوية في يناير من هذا العام، على سبيل المثال، تحولت أوزبكستان إلى مستورد صافي للبصل.

كانت هولندا وإسبانيا المستوردين الرئيسيين للبصل في الاتحاد الأوروبي وتمثلان معًا أكثر من نصف إجمالي واردات البصل في الاتحاد الأوروبي، وتستورد رومانيا (26000 طن)، وإيطاليا (25000 طن)، وفرنسا (22000 طن) من بين أكبر الأعضاء المستوردة في الاتحاد الأوروبي.