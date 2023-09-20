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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء القوات المسلحة بقصر ثقافة الزقازيق

صدى البلد

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في إحتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية ، في حضور اللواء اركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمستشار العسكري للمحافظة ، وعددٍ من القيادات التنفيذية والعسكرية ونواب البرلمان وأسر الشهداء والمصابين وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

ألقى نائب المحافظ كلمة قدم فيها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وحفظ أمنه واستقراره ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار ، معرباً عن سعادته للمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء ومحافظة الشرقية لتكريم أبناء واسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدمه هؤلاء الأبطال من بطولات خلدت اسمهم في لوحة الشرف المصرية. 

وقال نائب محافظ الشرقية أن مصر تقدم دائماً على مر العصور أبطالاً ونماذجاً مضيئة، نستلهم منها روح التضحية والوفاء ويزداد فخرنا واعتزازنا عام بعد الآخر بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ، وستظل حرب اكتوبر المجيدة علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية ودرساً لأجيال متعاقبة على مر التاريخ.

وأضاف نائب المحافظ أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية فى كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى هو تحقيقاً لحلم المصريين في الحياة الكريمة ، وقد أثبت الشعب المصرى مجددًا وعيه العميق وأن انتمائه وإخلاصه لوطنه بلا حدود وأن مصر وطن ينهض بإرادة وسواعد أبنائه وأن العمل والاجتهاد والإخلاص هى قيم وركائز أساسية للعبور من مرحلة التحدى والوصول الي طريق بناء الدولة الحديثة ، مشيراً إلى ان المشروع الوطنى غير المسبوق لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والذى يسعى إلى رفع مستوى المعيشة بـ ( 41 ) قرية بمركز الحسينية.

أوضح نائب المحافظ حرص محافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتلبيه كافة متطلباتهم واحتياجاتهم ، وذلك تقديراً لتضحيات ذويهم ، والذين سيظلوا نبراساً ونموذجاً فريداً للعطاء والفداء فى سبيل رفعة وعزة وطننا الغالي مصر .

ومن جانبه قال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تقوم بتقديم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين سواء خلال الحروب المسابقة أو الأحدات الإرهابية فجمعية المحاريين القدماء وضحايا الحرب ستظل داعماً قوياً لأسر شهداء ومصابي العمليات الحربية وهي لا تدخر جهدا لتوفير سبل العناية والرعاية لهم ولأسرهم والتى وأن عظمت تتضاءل أمام تضحيات الأبطال .

أوضح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن ما نقدمة اليوم لهؤلاء الأبطال أو ذويهم صورة من صور حب الوطن نحتاجها نحن قبلهم فهم أدوا رسالتهم وعلينا أن نكمل الرسالة وما زالت أرواح طاهرة ترتقي للسماء كل يوم صوناً لعزة وكرامة الوطن وترابه المقدس تؤدي واجبها وترحل عنا وتفارقنا وسنظل تتذكر ونتدبر تضحيات رسمت مستقبل الوطن ، قائلا، ونحن اليوم وفي تلك المناسبة والتي تتواكب مع مرور خمسون عاماً على حرب أكتوبر المجيدة والعيد القومي المحافظة الشرقية نبعث بتحية شكر وتقدير لشهدائنا الابرار ومصابي العمليات الأبطال من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم الذكية في معارك النضال الوطني ومكافحة الإرهاب الغاشم .

وأضاف مدير الجمعية أن القوات المسلحة لن تنسى أبطالها ولن تنسى تضحياتهم فتحية إكبار وإجلال وعرفان لخير أجناد الأرض رجال القوات المسلحة الابطال الرجال الشرطة البواسل الساهرين على أمن مصر في كافة أرجاء البلاد وستظل رايات مصر عالية وخفاقة بسواعد أبنائها وتحت رعاية ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.

وخلال الإحتفالية نقل مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية مشيداً بحجم الجهد المبذول في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

بدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية تحدث فيها عن منزلة الشهداء في الدنيا والآخرة ، وما يحققه رجال مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية من بطولات للدفاع عن أمن واستقرار البلاد وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

نقيب المحامين ومحافظ الشرقية يشاركان في احتفالية تكريم المتفوقين

كما تم تقديم عرض لفيلم تسجيلي بعنوان (حلم الشهيد) مقدم من إدارة الشؤن المعنوية بالقوات المسلحة ليستلهم منه الحضور الإرادة والعزيمة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق كرامة الإنسان وليعيش في أمن وأمان.

قام نائب محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم ( 10 ) من أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية، بمنحهم هدايا عينية ومالية تكريماً لما قدمه الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات للحفاظ عل أمن واستقرار الوطن .

واختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع التذكارية بين نائب محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء تقديراً لدور كلاً منهما في تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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