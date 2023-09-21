حدث ليلا| تحول مفاجئ للطقس وحزب الدستور يوافق على خوض جميلة إسماعيل انتخابات الرئاسة

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، يتضمن أهم الأحداث، ومن ضمنها موافقة الهيئة العليا لحزب الدستور على خوض جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشحة عن الحزب، وتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز":

الهيئة العليا لحزب الدستور توافق على خوض جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية

وافقت الهيئة العليا لحزب الدستور على خوض جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشحة عن الحزب.

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس اليوم الخميس، لافتة إلى أنه متوقع يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء ، على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسًا جديدًا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.

بعد الأزمة الأخيرة .. كهربا يستفز الجمهور بصورة جديدة مع إمام عاشور ورضا سليم

أثار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجدل بصورة جديدة مع نجمي الأهلي امام عاشور ورضا سليم من أحد المطاعم بعد تردد أنباء عن أزمته مع إدارة الكرة في الفريق بسبب عدم التزامه.

وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع فيسبوك: خيري ورشاد و بدوي .

لم تنفك وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس عن ترديد الأنباء عن أزمة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع إدارة الكرة في الفريق بسبب عدم التزامه - بحسب ما وصفت الأنباء المتداولة.

محمد بن سلمان: حاكمنا المتورطين بإنهاء حياة خاشقجي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن السعودية حاكمت من تورطوا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن المملكة عكفت على إصلاح قوانين شتى بداخلها.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عن قضية خاشقجي: "حاكمنا الذين تورطوا بقتل خاشجقي وقمنا بإصلاحات لمنع تكرار ذلك نعمل على إصلاح بعض القوانين ولا نتدخل في عمل القضاء".

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

تشهد تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا كبيرا وهو إنجاز تاريخي يحسب لأبناء مصر بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، فهذه تحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 21-9-2023

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وقف تصدير البصل.. قرارات مماثلة قريبا للقضاء على احتكار السلع الاستراتيجية

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء 20 سبتمبر، وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وقال الدكتور أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تعليقه على القرار إنها “خطوة إيجابية”.

وأضاف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

عقب الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، على التوقعات التي خرج بها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن وقوع زلزال مدمر في مصر خلال الفترة المقبلة.