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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد بن سلمان يكشف تفاصيل متابعته مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

كشف الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل متابعته مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم، وأكد أنه كان مع أسرته وأخواته وزوجاتهم وأطفالهم أثناء مباراة السعودية والأرجنتين، وفوز السعودية.

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وأضاف خلال حواره على قناة العربية، أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بالفوز، وبالفعل انتهت المباراة بالفوز.

ولفت إلي أن :" عندما تريد تنويع الاقتصاد عليك أن تعمل في كل القطاعات، مثل التعدين والبنية التحتية والصناعات و المواصلات و اللوجستيك".

وأشار إلي أنه إذا أردت الترويج للسياحة تحتاج إلي تطوير قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة، لآنه عليك وضع أجندة ونعرف أن السياحة كانت تساهم في 3% من إجمالي الناتج المحلي، واليوم وصلت لـ 7% والرياضة كانت تساهم بـ 4%، و اليوم النسبة 1.5%".

محمد بن سلمان السعودية الأرجنتين كأس العالم مباراة السعودية و الأرجنتين

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