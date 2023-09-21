بنك إنجلترا بثبت سعر الفائدة عند 5.25% مع تباطؤ التضخم

قرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة يوم الخميس بعد 14 عملية زيادة للفائدة على التوالي، وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل معدل التضخم مستويات دون التوقعات.

ووفقاً للقرار فإن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة عند 5.25%.

وصوت 5 أعضاء بلجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت معدل الفائدة مقابل 4 أصوات لصالح الرفع.

وكشفت بيانات التضخم في بريطانيا عن أغسطس تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 6.7%، من مستويات 6.8% في يوليو

بنك إنجلترا قد ينفذ مزيد من عمليات رفع الفائدة

وكان بنك إنكلترا بدأ سلسلة من التشديد النقدي منذ نهاية 2021، في محاولة لكبح التضخم، ليصل بمعدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر لأعلى مستوى منذ 15 عاماً.

ويتوقع بنك إنكلترا حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنحو 0.1% في الربع الثالث.

وعلى الرغم من قرار تثبيت معدل الفائدة، أشار البنك إلى أنه قد يحتاج إلى مزيد من عمليات التشديد النقدي، إذا أظهرت الأدلة وجود المزيد من الضغوط التضخمية.

كما أشار إلى وجود إشارات متزايدة لتأثير التشديد النقدي على سوق العمل والاقتصاد الحقيقي بشكل عام.