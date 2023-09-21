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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 محاولة في أسبوع.. القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية شرسة على لوجانسك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال ليونيد باسيشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوجانسك، إن القوات الروسية صدت 15 محاولة من جانب الجيش الأوكراني لاختراق خط القتال في جمهورية لوجانسك الشعبية في الأيام السبعة الماضية، حيث خسر الخصم أكثر من 150 جنديًا.

وأوضح باسيشنيك عبر قناته على تليجرام: "في الأسبوع الماضي، صدتالقوات الروسية 15 محاولة معادية لاختراق خط الاشتباك القتالي، وقد تم إطلاق نار قوي على المواقع الأوكرانية لمدفعية فيلق حرس جيش لوجانسك-سيفيرودونيتسك الثاني بالتعاون مع وحدات الطيران بدون طيار والحرب الإلكترونية بشكل كامل"، لافتا إلى أنه تم خنق تقدم القوات الأوكرانية.

وأضاف أنه نتيجة لمحاولات الاختراق الفاشلة، فقدت القوات الأوكرانية "ما يصل إلى 160 فردا"، فضلا عن تكبدها خسائر كبيرة في المعدات العسكرية. 

ووفقا له، فقد دمرت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي 15 وحدة مدفعية وقذائف هاون، بما في ذلك مدفعان هاوتزر بولنديان الصنع من طراز Krab، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، وأكثر من 20 مدفعًا عديم الارتداد، وصاروخًا مضادًا للدبابات، وأنظمة ورشاشات ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية و14 وحدة من معدات السيارات و17 موقعًا محصنًا للنيران ومعاقل ميدانية ومراكز اتصالات ومستودعات ذخيرة.

وأشار إلى أن "وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية تصدت لـ 23 محاولة دخول لأجواء لوجانسك ودمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة معادية".

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