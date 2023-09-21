وفاة المسرحي الأردني خالد الطريفي عن عمر يناهز 68 عاما

توفي الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي، عن عمر يناهز 68 عاما، و يتم تشييع جثمانه، غدا الجمعة من العاصمة الأردنية عمان.



ونعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار اليوم الفنان المسرحي خالد الطريفي بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح، كفنان أردني له سمعة عربيّة وحضور كبير في نفوس كلّ من تعامل معه وعرفه عن كثب في الفرق المسرحيّة والمهرجانات التي كان علمًا بارزًا فيها، فضلًا عن ريادته في العمل التلفزيوني والدراما الأردنيّة والعربيّة.

ونعت إدارة مهرجان_شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى ببالغ الحزن و الأسي الفنان الأردني القدير خالد الطريفي الذي قدم مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الابداع وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان.