بعد الزلازل المدمرة .. العطش يهدد أكبر مدن تركيا

حذرت سلطات إسطنبول التركية، من الجفاف الشديد بسبب نقص إمدادات المياه بشكل كبير، وانخفاض احتياطي المياه الصالحة للشرب في الخزانات لأقل من 25%.

وحسب شبكة “آر تي “ الروسية، انخفض احتياطي المياه في بحيرة بويوك شكمجة، غرب اسطنبول، إلى مستوى قياسي حيث باتت نسبة امتلائها لا تتجاوز 5%.

وتشهد إسطنبول، أكبر مدن تركيا، نقصا حادا في احتياطياتها من المياه العذبة ويزداد ذلك كل يوم، على خلفية الجفاف الطويل، حيث جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه تغذي المدينة.

بدورها، ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية التركية أن شهر أغسطس الماضي، كان الأكثر جفافا في تركيا منذ 33 عاما.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

تسونامي

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجة على سواحل موجلا”.

زلازل مدمرة في 6 محافظات

وكتب إركان، عبر منصة “إكس”: “أكبر زلزال ستشهده هذه المقاطعات في المستقبل.. ملاطيه: 6,7 ريختر.. كيركلاريلي: 5 ريختر.. مانيسا: 6.9 ريختر، ماردين: 5 ريختر.. موجلا: 7.1 ريختر، موش: 6.7 ريختر… هناك احتمال وقوع تسونامي في زلازل منطقة الاندساس جنوب بحر إيجة على ساحل البحر في موجلا”.