عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلازل المدمرة .. العطش يهدد أكبر مدن تركيا

إسطنبول
إسطنبول

حذرت سلطات إسطنبول التركية، من الجفاف الشديد بسبب نقص إمدادات المياه بشكل كبير، وانخفاض احتياطي المياه الصالحة للشرب في الخزانات لأقل من 25%.

وحسب شبكة “آر تي “ الروسية، انخفض احتياطي المياه في بحيرة بويوك شكمجة، غرب اسطنبول، إلى مستوى قياسي حيث باتت نسبة امتلائها لا تتجاوز 5%.

وتشهد إسطنبول، أكبر مدن تركيا، نقصا حادا في احتياطياتها من المياه العذبة ويزداد ذلك كل يوم، على خلفية الجفاف الطويل، حيث جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه تغذي المدينة.

بدورها، ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية التركية أن شهر أغسطس الماضي، كان الأكثر جفافا في تركيا منذ 33 عاما.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

تسونامي

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن “هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجة على سواحل موجلا”.

تركيا تدعو العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا"

فنانة شهيرة تنهي حياتها بمسدس والدها في تركيا.. تفاصيل مأساوية

زلازل مدمرة في 6 محافظات

وكتب إركان، عبر منصة “إكس”: “أكبر زلزال ستشهده هذه المقاطعات في المستقبل.. ملاطيه: 6,7 ريختر.. كيركلاريلي: 5 ريختر.. مانيسا: 6.9 ريختر، ماردين: 5 ريختر.. موجلا:  7.1  ريختر، موش: 6.7 ريختر… هناك احتمال وقوع تسونامي في زلازل منطقة الاندساس جنوب بحر إيجة على ساحل البحر في موجلا”.

إسطنبول تركيا العطش الجفاف الزلازل المدمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شكري يلتقي وزير الخارجية الروسي على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

لا أعدك بالـ24 مليار دولار.. رئيس النواب الأمريكي يصدم زيلينسكي

بسبب حدث استفزازي لحرق القرآن.. إجراء عاجل من شرطة السويد

وضع قبر قائد فاجنر تحت الحراسة المشددة على مدار الساعة.. ماذا يحدث؟

أرمينيا: هناك التزام بوقف إطلاق النار في كاراباخ.. ومستعدون لاستقبال 40 ألف أسرة

أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

تحقيق ضد زالوجني.. استجواب قائد الجيش الأوكراني بسبب فقدان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

لأول مرة .. المستشار الألماني يدلي بتصريحات حادة عن بوتين

ترشيحاتنا

على رأسه البريكس.. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الروسي في نيويورك

400 مليون دولار تنعش خزانة مصر.. والحكومة تنفقها على هذا المشروع

مفاوضات السلام تقترب.. الكشف عن مفاجآت صادمة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تقرير بريطاني: مصر تنافس نخبة الدول كأفضل وجهة لقضاء العطلات في العالم

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ