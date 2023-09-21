جوائزها نصف مليون.. الأوقاف تعلن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية

تطلق وزارة الأوقاف مسابقة الأصوات الذهبية قصد اكتشاف المواهب الصوتية في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية في ربوع مصر ، مع تخصيص جوائز قيمتها نصف مليون جنيه لهذه المسابقة.

الأوقاف تعلن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية

وتقوم المسابقة على ثلاثة مستويات :

الفرع الأول : مفتوح للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات ، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت.

الفرع الثاني : مفتوح للجميع من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت.

الفرع الثالث : الصوت الذهبي في الابتهال الديني مفتوح للجميع.

المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب من غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويتم اختبار أبناء كل محافظة على حدة ثم يتم تصعيد أوائل كل محافظة إلى التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف، مع منح شهادة مسابقة الصوت الذهبي على مستوى المحافظة أو الجمهورية للفائزين المعتمدين من رئيس القطاع الديني، والاستفادة بالأئمة والقراء المتميزين حفظًا وأداءً في صلاة التراويح والتهجد وقرآن العصر والسهرة حسب رغبة كل منهم في شهر رمضان المبارك 1445هــ، لمن يرغب من الفائزين في ذلك.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه: اضغط هنا

1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا بالأوقاف يحصلون على رخصة الحاسب الآلي الدولية

في إطار خطة وزارة الأوقاف للتحول الرقمي ، واهتمامها برفع كفاءة جميع العاملين بها في الحاسب الآلي بلغ عدد الحاصلين على رخصة الحاسب الآلي الدولية (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا بأكاديمية الأوقاف الدولية ، حيث تم اليوم الخميس 21/ 9/ 2023م تخرج المجموعة التسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (14) خريجًا ، وهم :

1. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان العام - إمام وخطيب

2. محمود مصطفى لبيب محمد - القاهرة - إمام وخطيب

3. السيد محمد محمد متولي - القاهرة - إمام وخطيب

4. عبد الله عبد الحميد ربيع عبد الحميد - الجيزة - إمام وخطيب

5. موسى عبد المجيد أحمد النوبي - الأقصر - إمام وخطيب

6. كمال عباس حفني أحمد - الأقصر - إمام وخطيب

7. سعيد عادل سعيد عبد العزيز - بني سويف - إمام وخطيب

8. أحمد محمد حسين محمد - بني سويف - إمام وخطيب

9. رمضان نور الدين أمين أحمد - بني سويف - إمام وخطيب

10. أحمد عبد اللطيف محمد علي - الشرقية - إمام وخطيب

11. محمد السيد أحمد إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب

12. أحمد محمد أحمد بدر بديوي - الغربية - إمام وخطيب

13. إبراهيم إسماعيل إبراهيم العفيفي - الغربية - إمام وخطيب

14. حمادة عبد المنعم راضي بشار - الدقهلية - إمام وخطيب