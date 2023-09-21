عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جوائزها نصف مليون.. الأوقاف تعلن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن الكريم

تطلق وزارة الأوقاف مسابقة الأصوات الذهبية قصد اكتشاف المواهب الصوتية في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية في ربوع مصر ، مع تخصيص جوائز قيمتها نصف مليون جنيه لهذه المسابقة.

الأوقاف تعلن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية

وتقوم المسابقة على ثلاثة مستويات :

الفرع الأول : مفتوح للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات ، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت.

الفرع الثاني : مفتوح للجميع من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته وحسن الصوت.

الفرع الثالث : الصوت الذهبي في الابتهال الديني مفتوح للجميع.

المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب من غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويتم اختبار أبناء كل محافظة على حدة ثم يتم تصعيد أوائل كل محافظة إلى التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف، مع منح شهادة مسابقة الصوت الذهبي على مستوى المحافظة أو الجمهورية للفائزين المعتمدين من رئيس القطاع الديني، والاستفادة بالأئمة والقراء المتميزين حفظًا وأداءً في صلاة التراويح والتهجد وقرآن العصر والسهرة حسب رغبة كل منهم في شهر رمضان المبارك 1445هــ، لمن يرغب من الفائزين في ذلك.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه: اضغط هنا

عزب قارئا وشرف الدين خطيبا.. الأوقاف تستعد لأول جمعة من ربيع الأول غدا

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا بالأوقاف يحصلون على رخصة الحاسب الآلي الدولية

في إطار خطة وزارة الأوقاف للتحول الرقمي ، واهتمامها برفع كفاءة جميع العاملين بها في الحاسب الآلي بلغ عدد الحاصلين على رخصة الحاسب الآلي الدولية (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا بأكاديمية الأوقاف الدولية ، حيث تم اليوم الخميس 21/ 9/ 2023م تخرج المجموعة التسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (14) خريجًا ، وهم :

1. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان العام - إمام وخطيب

2. محمود مصطفى لبيب محمد - القاهرة - إمام وخطيب

3. السيد محمد محمد متولي - القاهرة - إمام وخطيب

4. عبد الله عبد الحميد ربيع عبد الحميد - الجيزة - إمام وخطيب

5. موسى عبد المجيد أحمد النوبي - الأقصر - إمام وخطيب

6. كمال عباس حفني أحمد - الأقصر - إمام وخطيب

7. سعيد عادل سعيد عبد العزيز - بني سويف - إمام وخطيب

8. أحمد محمد حسين محمد - بني سويف - إمام وخطيب

9. رمضان نور الدين أمين أحمد - بني سويف - إمام وخطيب

10. أحمد عبد اللطيف محمد علي - الشرقية - إمام وخطيب

11. محمد السيد أحمد إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب

12. أحمد محمد أحمد بدر بديوي - الغربية - إمام وخطيب

13. إبراهيم إسماعيل إبراهيم العفيفي - الغربية - إمام وخطيب

14. حمادة عبد المنعم راضي بشار - الدقهلية - إمام وخطيب

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة الأصوات الذهبية القران الكريم قراءة القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

موضوعات متعلقة

للأسبوع الرابع على التوالي.. قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

هل "يس و طه" من أسماء النبي.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز سجود السهو لمن يتعرض للوسواس في الصلاة.. أمين الإفتاء يجيب

5684 متسابقا و165 لجنة.. الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم

مفتي الجمهورية يتوجه الى موسكو للمشاركة في مؤتمر "منهجية الإفتاء في روسيا"

كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟ الإفتاء تكشف خطوات أدائها

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ زيلينسكي.. الكونجرس الأمريكي يستعد لخفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب

اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

اعتقال 4 أشخاص بشبهة سرقة دبابة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ