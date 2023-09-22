لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

في لافتة تعد الأولى من نوعها في العالم وتكريما للنساء المحجبات أقامت مدينة بيرمنجهام بصنع تمثال ضخم في يبلغ طوله التمثال حوالي خمسة أمتار ويزن حوالي طن وهو يعد من تصميم الفنان لوك بيري.



يعد التمثال عبارة عن منحوتة فنية تُمثل المرأة المحجبة، تكريما للنساء المحجبات ويعد التمثال من تصميم الفنان لوك بيري وسيتم القيام بتركيبه في منطقة "سميثويك" في "ويست ميدلاندز" وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

يعد التمثال لأول إمرأة في العالم ترتدي غطاء الرأس الإسلامي التقليدي وقال النحات الشهير لوك بيري إن النساء المحجبات جزء مهم للغاية في مجتمعنا .



على الجانب الآخر قد سبق لبيري أن قام بتصميم منحوتة تحمل اسم التاريخ البريطاني الأسود وقد تم تركيبها في وينسون جرين في مايو الماضي.