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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تستعد للعام الجديد بخطة تطوير إنشائية

صدى البلد

تستعد كلية الآداب جامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وتحت رعاية الدكتور حنان كامل عميد الكلية، تجرى الآن أعمال التطوير الإنشائية و البنية التحتية من خلال إحلال وتجديد لمدرج غربال و4 قاعات دراسية بالدور الثالث.

كما بدأ أيضاً تطوير المعامل بالكلية، وبعض المكاتب الإدارية مثل : مكتب إدارة شئون الخريجين ، وكذلك تطوير دورة المياه بالدور الأول والتى تخدم أقسام اللغة العبرية واللغات الشرقية واللغة الفرنسية .

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وعلى جانب آخر نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس عددا من الفعاليات بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية حيث أعلنت المنظمة السابع عشر من سبتمبر من كل عام ، يومًا عالميا لسلامة المرضى.

أبرز هذه الفاعليات اضاءة مباني مستشفيات الجامعة باللون البرتقالي احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

حضر الفعاليات وأشرف عليها الدكتورة. هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الأسبق ومدير مكافحة العدوى والدكتورة مهي التحيوي أستاذ بقسم جودة الرعاية الصحية كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتور إيهاب شهادة رئيس قسم جودة رعاية الصحية والدكتور جاسر الكريم من مكتب منظمة الصحة العالمية ممثل بجمهورية مصر العربية نائبا عن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، ود ريهام الأسدي أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية وم. نجوى الفقي نصير ومدافع المرضى عن منظمة الصحة العالمية وممثل المشاركة المجتمعية.

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العام الدراسي الجديد استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ كلية الآداب بجامعة عين شمس

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