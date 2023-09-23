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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

لسبب غير متوقع عروسان
لسبب غير متوقع عروسان يتركان حفل زفاف أعرف التفاصيل

في واقعة تعد حزينة وطريفة أثارت جدل لدى رواد السوشيال ميديا في الوقت نفسه اضطر عروسان وهما جيمس ليجيت وعروسه إيمي هيثوتسبب إلى القيام بإخلاء مكان زفافهما وذلك عندما اندلع حريق أثناء حفل زفافهم إلا أن رجل الأطفاء قد تمكنوا من إنقاذ كعكة الزفاف.

ووفقا لموقع "ديلى ستار" البريطاني  قد بدأ الحريق على سطح مركز We The Curious للعلوم والفنون في بريستول  وعلى الرغم من أن النيران قد اندلعت  في أغلب مكان الزفاف ، كانت هناك بعض الأخبار السارة للزوجين فقد فاجأهم رجال الإطفاء بكعكة الزفاف والتي تم إنقاذها 

قد أشاد العريس ليجيت برجال الإطفاء، الذين أنقذوا كعكة الزفاف.

رجل الأطفاء كعكة الزفاف

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