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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة لاعب المنتخب.. ملكة جمال مصر للسيدات تكشف مفاجأة عن حياتها الخاصة

سلمى الجابري
سلمى الجابري

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " زوجة نجم المنتخب وأم لطفلين.. سلمى الجابري ملكة جمال مصر للسيدات: حلمت باللقب وعمري 10 سنوات".

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لغز حيّر الجميع| كيف فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر وهي أم لطفلين

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زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

وجاء في التقرير أن  سلمى الجابري ملكة جمال مصر للسيدات، كشف مفاجأت كثيرة منها أنها زوجة لاعب منتخب مصر أحمد رمضان بيكهام.

 وكشفت سلمى الجابري، أنها حصلت على ملكة الجمال، وهي متزوجة، وأن هذا يحدث لأول مرة، وأنها تشارك في مسابقة عالمية باسم مصر.

ولفتت إلي أنها خريجة كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وأنها تقوم بعمل ماجستير بجامعة القاهرة، وأنها تبلغ من العمر 24 عامًا.

وأشارت إلي أن لديها طفلين، وأن حلمها بأن تكون ملكة جمال من عمر 10 سنوات.

 

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