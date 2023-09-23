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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات قبل بدء الدراسة والمولد النبوي بأسوان

أنشطة وجهود المحليات
أنشطة وجهود المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 350 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى ، كما قامت الوحدة المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد ، مع تنفيذ أعمال رفع التراكمات بمشروعات حياة كريمة بمتوسط 20 طن يومياً

ويأتى بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، والتفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها. 
 

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المولد النبوى

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتأمين كابلات الكهرباء بمحيط منطقة أرض المعارض بنطاق حى جنوب بإشراف علاء الدين آدم رئيس الحى وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء ضمن الإستعداد للإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة بنطاق حى غرب المدينة بشوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد والشواربى ، بإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة من رئيس الحى سحر مصطفى ، والعاملين والفنيين مدعمين بمعدات وعمال مشروع النظافة ، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح.

حيث نجحت الحملة فى رفع 83 حالة إشغال ، وتحرير 9 محاضر إشغال ، فضلاً عن تنظيم حملة أخرى للسيطرة على النباشين بنطاق الحى بمناطق أطلس وكورنيش النيل ، وتم التحفظ على 8 فوامات وعربة كارو ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بقرية غرب أسوان بقيادة محمد محمود ربيع بمتابعة أعمال محطة الرفع رقم " 5 " لمشروع الصرف الصحى بنجع المداب. 

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جهود 

بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية للإنتهاء قبل بدء العام الدراسى الجديد ، وهى المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمتابعة أعمال دهانات الواجهات الخارجية لأسوار المدارس لإظهار المظهر الجمالى للمدارس بجهود الوحدة ومشاركة المجتمع المدنى ، وبالتنسيق مع مديرى المدارس ، بجانب قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار داخل وخارج المدارس ضمن الإستعداد لإستقبال العام الدراسى الجديد ، ومراجعة جاهزية المدارس من الداخل والخارج .

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