خالد صبري: ننفذ 3 مشروعات عملاقة في العاصمة الإدارية.. واشتري وحدتك بالبطاقة فقط وبدون مقدم وبالتقسيط على 10 سنوات

كشف المهندس خالد صبري مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، عن أن شركته متواجدة في السوق العقاري منذ عام 2007، ولكن كان يتم العمل في مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وتم تنفيذ عدة مشروعات كبرى مع الدولة، ومع تطلع القيادة السياسية للفترة الحالية تجاه شرق القاهرة، سواء من ناحية العاصمة الإدارية الجديدة أو التجمع الخامس، كان يجب على الشركة أن تتواجد هناك.





مشاركة شركة خالد صبري هولدنج بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المهندس خالد صبري، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إنه مع بداية عام 2018 تم الانتقال لمدينة التجمع الخامس وإجراء عدد من المشروعات المميزة هناك، قائلا: "مش أي شركة بتشتغل هناك، وتواجدنا هناك بشكل كويس وعملنا نجاحات كويسة".

وأردف مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، أن الرئيس السيسي أعطى الشركة فرصة عظيمة بالمشاركة في المشروع القومي العظيم العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى شركة العاصمة الإدارية العقارية فتحت السوق العقاري وشجعت المطورين على التوسع بشكل كبير، فضلا عن فكر الرئيس في التوسع العمراني بصورة موسعة.





3 مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة

واستكمل المهندس خالد صبري، أن الشركة تعمل من خلال 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أولها برج "ريان تاور" في منطقة "السي بي دي" المكون من 14 طابق، ومتنوع ما بين التجاري والإداري والفندقي، خاصة أن العاصمة الإدارية بها الوزارات وقصر الرئاسة، وبالتالي فإن تلك المنطقة عليها طلب كبير، وبالتالي كان يجب للشركة أن يكون لها دور كبير في المنطقة.



وأردف، أن منطقة "الداون تاون" حصلت الشركة على مشروع آخر تحت اسم "رينزا تاور" وهو مشروع مميز أيضا تم عمل مبيعات مميزة فيه ويسير حسب البرنامج الزمني الخاص به، ويوجد مشروع ثالث في قلب "الـ أر 7" وهو مشروع تجاري سيتم طرحه في المستقبل أيضا.

روسيل سيتي

وكشف المهندس خالد صبري مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، عن أنه قدم مشروع سكني مميز تحت اسم "روسيل سيتي" في مدينة المستقبل، وتم اختيار هذا المشروع ومكانه بعناية شديدة، إذ أن مدينة المستقبل واحدة من المدن الجميلة، وهي في شرق منطقة التجمع الخامس مباشرة.

وأضاف "صبري"، أن مدينة المستقبل موقعها ذهبي جدًا ولن يتكرر مرة أخرى، إذ أن المدينة تعمل بشكل مميز حولها سواء مدينتي، أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو منطقة التجمع الخامس، وبالتالي مدينة المستقبل هي في قلب الكتلة السكنية، وسهل الوصول لها من خلال الطرق والمحاور.

مواصفات مشروع روسيل سيتي

وتابع المهندس خالد صبري، أن مشروع الشركة يأتي على مساحة 56 فدان، وبدأ العمل في المشروع بالتواصل مع أفضل استشاريين تطوريين، والذين ساعدوه كثيرًا في تصميم المشروع بشكل مميز، من خلال إنتاج منتج عقاري يلبي احتياجات العميل في ضوء سعر منافس بإمكانيات مميزة.

وأردف، أن المشروع الذي يقدمه في مدينة المستقبل هو الذي شارك فيه في معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان، والمشروع مكون من أكثر من مستوى، إذ يوجد مستوى العمارات، ومستوى الفلل، ومستوى جديد عبارة عن فيلتين وأعلاهم فيلا ثالثة وكل فيلا منفصلة عن الأخرى بالحديقة الخاصة بها في شكل جديد لم يتواجد في السوق العقاري من جديد.

مميزات مشروع روسيل سيتي

واستكمل: "الطريقة الجديدة دي لسه أول مرة نعملها، ودي واحد من المميزات في المشروع اللي بنقدمه، ومن مميزات أيضا أن موقعه ممتاز، وخطته مميزة عشان المنطقة الخضراء مميزة جدا، فضلا عن كل الأدوات الحديثة اللي تم استخدامها من خلال المشروع".

ولفت إلى أنه خلال دراسة هذا المشروع كان يفكر في دراسة المنتج من خلال وضع أسعار مميزة للعملاء وفي نفس الوقت يكون مساحته مميزة، "يعني اللي عاوز ياخد شقة سعرها كويس وبمساحة كويسة، مع أنظمة سداد مميزة، عشان كده إحنا بنقدم أنظمة سداد مريحة جدا للعملاء تبدأ من 0% لو العميل مش معاه مقدم وعاوز يتعاقد على الوحدة يقدر ياخدها من غير مقدم، بيجيب بس قسط ربع سنوي، الأقساط تتقسم على المدة لحد 10 سنوات عادي".

بدون مقدم

وأسهب أن العميل يستطيع الحصول على الوحدة من خلال بطاقة الرقم القومي فقط لا غير، وإذا لم يكن معه مقدم تعاقد قادر على الحصول على الشقة وتقسيط لمدة 10 سنوات.