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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعوض مميت معدل وراثيا.. باحث جيوسياسي يكشف معلومات عن سلاح جيني

بعوض
بعوض

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن هناك حروب الجيل السادس في العالم، لافتا إلى أن هناك شركات تحكم العالم تمول هذه الأبحاث لصالح المستفيدين من هذه الحروب.

 

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وقال عمار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"  سلاح المناخ أحد أنواع الأسلحة الجيوفيزيائية التي تعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة في العالم".

 

وأضاف عمرو عمار:"  روسيا أعلنت منذ فترة القبض على طيور مرقمة تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ".

وتابع "هناك سلاح جيني في العالم يستخدم البعوض المعدل بجين مهيمن قاتل قادر على استهداف البشر ".

وفي سياق متصل قال عمرو عمار:"  تم الوصول إلى تقنية يمكن من خلالها التلاعب بالأجنة البشرية في الرحم والحصول على نسل آخر من جينات أخرى، ويمكن بهذا صناعة البشر على المزاج".

 

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