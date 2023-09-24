سعر الدولار في البنوك اليوم 24-9-2023

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24 -9-2023، في البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.





وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للشراء في بنوك " الأهلي المصري، التنمية الصناعية، مصر".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،بلوم، المشرق،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني".

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وعلق الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، قائلا :"تثبيت سعر الفائدة يعني أننا نقف في موقف الانتظار".

وأضاف مدحت نافع، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع الإقراض عند ١٩.٢٥٪ و٢٠. ٢٥٪، لافتا إلى أن المستويات الحالية لا تعالج ولا زادت من اي شيء ولكني أقف متفرج.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي يريد مرونة أكثر في سعر الصرف وهذا الأمر طلب اساسي من قبل صندوق النقد الدولي لإستكمال القرض الخالى وتسليم باقى الدفعات لمصر>

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر قادرة على سداد كل التزاماتها الخارجية.

