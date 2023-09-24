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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مروة ناجى ونجوم الإنشاد يحيون احتفالية الأوبرا بالمولد النبوي الشريف

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة الفنانة مروة ناجى مع نجوم الانشاد الدينى بالاوبرا ابراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الأخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق

أما الفاصل الاول يضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.

الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية  .

الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المايسترو الدكتور علاء عبد السلام نجوم الانشاد الدينى بالاوبرا

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