أمين الشباب بحزب الاتحاد: ندعم ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية

أكد عماد سلامة غنيم، أمين الشباب بحزب الاتحاد، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، وذلك إيمانا بما حقق الرئيس السيسي من إنجازات ملموسة علي أرض الواقع، واستكمالا لمسيرة التنمية و البناء المستدامه بكافة المحاور، وعلى رأسها الأمن القومي و التعليم والصحة والتنمية العمرانية و لسياسة الداخلية والخارجية وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

وقال "سلامة"، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل دعم مسيرة الاستقرار، قائلا: "نتقدم بكامل الدعم و المساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة مسيرة البناء و التنمية الشاملة".

وأشار أمين الشباب بحزب الاتحاد، أن الدولة المصرية، نجحت في عهد الرئيس السيسي في تحقيق العديد من الإنجازات، التي لم تتحقق في أي من الأنظمة المتعاقية، لتنتقل مصر بفضها لمصاف الدولة المتقدمة، معربًا عن تطلعه لاستكمال تلك الإنجازات خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عماد سلامة غنيم، إلى المكتسبات التي حصل عليها الشباب خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التمكين السياسي المتمثل في وجود عدد كبير من الشباب في المناصب القيادية التنفيذية، إضافة إلى تمثيلهم بنسبة جيدة للغاية في البرلمان، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة ابدأ.