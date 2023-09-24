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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

وائل جسار
وائل جسار

استغاث الفنان وائل جسار، بعد نجاته وأسرته من الموت بسبب إطلاق الرصاص في حفل زفاف، مطالبا جمهوره بالتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بعدم استخدام الرصاص في الزفاف، منعًا لسقوط ضحايا وتحويل الفرح إلى مأتم.

ونشر وائل جسار فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قال فيه: أنا طلعت على المنطقة لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعُرس، كانوا يدقون الرصاص ابتهاجًا بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي.

وتابع وائل جسار: إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة وحياة الناس، وبنضرب رصاص في الزفاف؟، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت والدي يا زوجتي يا أخي، ابتهاجكم بالزفاف يكون بالورد والفرح بس.

وأضاف جسار: أرجوكم ما تستخدموا الرصاص في حفلات الزفاف، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو خي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بالرصاص.

وائل جسار

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نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

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