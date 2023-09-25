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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات | أسعار أوبل و تيجو 7 و اكينوكس بـ أسوان

بورصة المحافظات
بورصة المحافظات | أسعار أوبل و تيجو 7 و اكينوكس بـ أسوان

تختلف كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية عن الأخرى في توافر أنواع وفئات السيارات بها ، وذلك حسب طبيعة كل محافظة الجغرافية ، بالإضافة الي نوع الطرق التي تسير وتتحرك عليها السيارات ، حيث يتوافر باقة متنوعة من السيارات بالسوق المستعمل لكل محافظة .

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- كشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض سعر سيارة أوبل أسترا ، وفيات جراند بونتو ، وميتسوبيشي لانسر ، وشيري تيجو 7 ، وشيفروليه اكينوكس بمحافظة أسوان :

1- فيات جراند بونتو

تستمد سيارة فيات جراند بونتو موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتنتج قوة 77 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 115 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة مانيوال، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية .

 فيات جراند بونتو

تتوافر سيارة فيات جراند بونتو موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة أسوان بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وقوة محركها .

2- ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر تصل الي 97 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة أسوان يصل الي 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وهيكلها الخارجي .

3- أوبل أسترا

تصل سرعة سيارة أوبل أسترا موديل 2016 القصوى الي 193 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستهلك 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

 أوبل أسترا

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2016 داخل سوق المستعمل بمحافظة أسوان الي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- شيري تيجو 7 موديل 2021

تحصل سيارة شيري تيجو 7 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وتستهلك من الوقود 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 شيري تيجو 7 موديل 2021

تتواجد سيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 داخل سوق المستعمل بمحافظة أسوان بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة  .

5- شيفروليه اكينوكس

قوة سيارة شيفروليه اكينوكس موديل 2019 تصل الي 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم أقصي للدوران 275 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل شيفروليه اكينوكس لـ سرعة 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية .

شيفروليه اكينوكس

تأتي سيارة شيفروليه اكينوكس موديل 2019 بسوق السيارات المستعمل بمحافظة أسوان بسعر 900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب محرك السيارة ، وشكلها الخارجي .

فيات جراند بونتو ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 اوبل استرا شيري تيجو 7 موديل 2021 شيفروليه اكينوكس سيارة أوبل أسترا موديل 2016 شيرى تيجو 7

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