المؤرخ بسام الشماع يطالب بتدريس الهيروغليفية في المدارس لهذه الأسباب

طالب المؤرخ بسام الشماع، المؤرخ والمتخصص في علم المصريات، بتدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائي لأنها تعتبر من أقدم الكتابات وتتنافس مع السومرية والبابلية والفينيقية.

وأوضح “الشماع”، في مقابله مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc أن تسميه الهيروغليفية هي تسميه يونانية ومعناها الرموز المقدسة وهي للبلاط الملكي أما المصري القديم له تسمية خاصة لكتاباته وتسمى الديموطيقية.

الديموطيقية للعامة و الهيراطيقية للكهنة



ولفت، إلى أن اللغة الديموطيقية، هي المراسلات العامة وكان هناك كتابة خاصة بالكهنة ورجال الدين تسمى هيراطيقية .