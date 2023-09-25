سعر سيارة راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث| فيديو

ظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تبين تعرض اللاعب ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد إلى حادث على الطريق السريع، وذلك بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى علي الطريق السريع.

سعر سيارة ماركوس لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث

- سيارة ماركوس راشفورد

يمتلك اللاعب ماركوس راشفورد سيارة رولز رويس يصل سعرها إلى 700 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 26 مليونا و500 ألف جنيه مصري ، وتعرض راشفورد الي حادث علي الطريق السريع نتيجة اصطدامه بجزيرة مرورية ، وأدي الحادث الي تحطيم الجزيء الخلفي من سيارته .

سعر سيارة ماركوس لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث

ويظهر مقطع الفيديو خروج اللاعب ماركوس من سيارته رولز رويس راشفورد ، ولكنه لم يتعرض لأي ضرر نتيجة الحادث ، حيث انه اجبر علي الاصطدام بالجزيرة المرورية بعد تصام سيارته بأخرى علي الطريق السريع ، أدي ذلك الاصطدام الي حدوث أضرار كبيرة بسيارته دون تعرضه لأي أذي .

سعر سيارة ماركوس لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث

ويضم أسطول سيارات ماركوس العديد من السيارات الفاخرة، بالإضافة الي انه اشتري مؤخرا سيارة رولز رويس من طراز كولينان بلو شادو يصل سعرها الي 560 ألف جنيه إسترليني، ويمتلك أيضا سيارة ماكلارين 765 لونج تيل بقيمة 280 ألف جنيه إسترليني، ولامبورجيني أوروس بيرفورمانتي سعرها 350 ألف جنيه إسترليني.