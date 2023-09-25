المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة.. تعرف عليها

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المستندات الأزمة " المطلوبة" لنقل ملكية سيارة مستعملة ، وذلك بعد أقبال الكثير من المواطنين علي شراء سيارات من سوق السيارات المستعمل المصري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة :

تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة مستعملة للبيع :

تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

1- أثبات شخصية المالك الجديد للسيارة " بطاقة الرقم القومي " .

2- توافر السند القانوني لنقل الملكية .

3- توافر شهادة براءة الذمة " شهادة مخالفات " .

4- تواجد وثيقة التأمين الإجباري علي السيارة ضد الحوادث .

5- الكشف فنياً علي السيارة لمطابقة البيانات بالرخصة .