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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة.. تعرف عليها

تعرف علي المستندات
تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المستندات الأزمة " المطلوبة" لنقل ملكية سيارة مستعملة ، وذلك بعد أقبال الكثير من المواطنين علي شراء سيارات من سوق السيارات المستعمل المصري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة :

 تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

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 تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة مستعملة للبيع :

 تعرف علي المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة

1- أثبات شخصية المالك الجديد للسيارة " بطاقة الرقم القومي " .

2- توافر السند القانوني لنقل الملكية .

3- توافر شهادة براءة الذمة " شهادة مخالفات " .

4- تواجد وثيقة التأمين الإجباري علي السيارة ضد الحوادث .

5- الكشف فنياً علي السيارة لمطابقة البيانات بالرخصة .

أثبات شخصية المالك الجديد توافر السند القانوني لنقل الملكية توافر شهادة براءة الذمة شهادة مخالفات تواجد وثيقة التأمين الإجباري الكشف فنيا علي السيارة المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة المستندات الأزمة شخصية المالك الجديد البيانات بالرخصة

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