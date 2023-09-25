رسولنا علم البشرية فضائل الأخلاق|رئيس الحركة الوطنية يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، التهنئة الى الأمة العربية والاسلامية والشعب المصري وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى مولد خير الانام وسيد العالمين والخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الامين الذي هدى الله به أمة الاسلام الى الخير ، وعلم البشرية من خلاله معاني السلام والمحبة والتكافل والتآخى وفضائل الاخلاق .

وقال رئيس الحركة الوطنية المصرية في بيان اعلامي صادر عنه منذ قليل اننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة روحا طيبة ومعاني سامية وأخلاقا حميدة نستلهم الصدق والاخلاص والامانة وكل ما يحمله ديننا الاسلامي الحنيف من قيم نبيلة علمت الامم كيف تكون الانسانية وكيف يمكن بناء الحضارات بالسلام والامان والحفاظ على حقوق الامم والشعوب للعيش في امن وأمان .

واختتم اللواء رؤوف قائلاً : اننا بهذه المناسبة العطرة نتمنى الخير والرخاء والنماء لمصرنا الغالية .. عاشت مصر وعاش شعبها العظيم عزيزا مكرماً .