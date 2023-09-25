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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل التقديم لـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة و تنسيق الدبلومات الفنية بتنسيق الجامعات 2023 عن تفاصيل التقديم إلى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وآلية التقدم اليها والتخصصات الخاصة بها. 

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة 

وتشمل مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وفقا لقرارات  المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، في كافة الكليات بالجامعات التكنولوجيا هي مبلغ 15 ألف جنيه مصري وهي المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الأولى والثانية، أما المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تبلغ 20 ألف جنيه مصري.

اقسام كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة 2023 

وتتضمن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، العديد من الأقسام في الجامعات المختلفة فى الجامعات ، فتقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية، حيث تضم أقسام المكياترونيكس والأوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 

أما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا بجامعة الدلتا التكنولوجية، فتضم أقسام الأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا التبريد والتكييف.

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