موبايل لقطة.. أشيك وأنسب هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق

يعد هاتف Oppo A58 من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل هواتف الشركة المخصصة للشباب، حيث يتميز الهاتف بسعر مناسب خاصة مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تصميم الأنيق، ومواصفاته المميزة مع كاميرا 50 ميجابكسل و بطارية 5000 مللي أمبير .

وجاء Oppo A58 بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة، وجودة +FHD، ودقة 2،400 × 1،080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم Oppo A58 كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للبصمة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.0 .

ويحتوي Oppo A58 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC يستطيع الشحن بـ 50٪ في حوالي 30 دقيقة.

ويعمل Oppo A58 بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مقترنا بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A58 في السوق المصري بسعر من حوالي 7 آلاف و 150جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.