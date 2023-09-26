السفارة الأمريكية بالسعودية تدين الهجم الحوثي على الحدود مع اليمن

أدانت السفارة الأمريكية لدي السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي وقع على الحدود السعودية اليمنية الأثنين، والذي أسفر عن مقتل اثنين من عناصر قوة دفاع البحرين وإصابة آخرين.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدي الممكلة العربية السعودية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد أطول فترة هدوء عرفتها البلاد منذ بدء الحرب في اليمن.

وأضافت السفارة في بيانها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة البحرين.

ومن جانبه، أدان المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، الهجوم على القوات البحرينية على الحدود الجنوبية السعودية اليمنية، الذي قام به مليشيات الحوثي الإرهابية.

ودعا المبعوث الأممي في بيان له، إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في اليمن واستئناف العملية السياسية، لافتا إلى أن هناك قلقا بالغا من استمرار التوتر العسكري على الحدود اليمنية.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن، أن أي تجدد للتصعيد العسكري سيقوض جهود السلام الجارية.