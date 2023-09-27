أسعار صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 27-9-2023، ضمن نشرته الخدمية .

وجاء الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه كالتالي :

سعر الدرهم الإماراتي مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر شراء الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.43 جنيه

سعر الريال الدرهم الإماراتي البنك الأهلي الكويتي

سعر شراء الدرهم الإماراتي 8.40 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.43 جنيه

سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي

سعر شراء الدرهم الإماراتي 8.40 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر شراء الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.40 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري

سعر شراء الدرهم الإماراتي 8.20 جنيه

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.23 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.40 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك قطر الوطني

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.37 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك بلوم

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.36 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك التنمية الصناعية

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.11 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.23 جنيه

سعرالدرهم الاماراتي في بنك أبوظبي التجاري

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.34 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.40 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف المتحد

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.23 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الامارات دبي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك فيصل الاسلامي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكندرية

سعر شراءالدرهم الاماراتي 8.39 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة

سعر شراءالدرهم الاماراتي 8.28 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه