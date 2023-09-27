عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لإسراع معدلات نمو القطاع.. وزير الإسكان يترأس اجتماع الهيئة العامة للتنمية السياحية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، بالحضور الفعلي ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي فى 30-6-2023، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم فى إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوي والهام.

مسئولو الإسكان والبنك الأوروبي يستعرضون خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر

تعرف على شروط وطرق التقديم في مسابقة الإسكان الأخضر


وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1/7/2022 : 30/6/2023، والتي بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بالمناطق التالية (البحر الأحمر - جنوب سيناء - العين السخنة)، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعاً سياحيا وخدميا بمناطق  (خليج العقبة ونبق - البحر الأحمر - العين السخنة - رأس سدر)، وتمت مراجعة 440 دراسة تقييم بيئي، واستكمال دراسات لمشاريع التنمية السياحية والأعمال المصاحبة لها، من بنية أساسية، وأعمال بحرية، وتهذيب شواطئ، وأعمال الحماية من السيول، وكذا استخراج 47 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة، واستخراج 30 موافقة من اللجنة العليا للتراخيص على المشروعات السياحية والأنشطة البحرية. 

وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة مال واعمال اخبار مصر الجهاز المركزي للمحاسبات الحساب الختامي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تفاصيل طرح تعاونيات الإسكان قطع أراض ومحلات تجارية بالمزاد العلني

ترشيحاتنا

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

بث مباشر.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

بعد مصرع 114 شخصا.. أول تعليق من الرئيس العراقي على حريق نينوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل حلال أم حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ