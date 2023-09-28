احترس| طبق شعبي شهير له فوائد مذهلة.. فئات ممنوعة من تناوله

الفول بالبيض هو أحد الأطباق الشعبية الشهيرة، والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، إذ يتميز بأنه طبق صحي ولذيذ ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ولكن على الرغم فوائده لكن هناك فئات ممنوعه من تناول الفول بالبيض وذلك لأسباب صحية،حسب موقع Healthline.

فئات ممنوعة من تناول الفول بالبيض:



مرضى الكوليسترول

تناول الفول بالبيض قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول LDL، لذا يوصي خبراء التغذية بتجنب تناول صفار البيض وايضا الفول، لعدم تفاقم ارتفاع نسبة الكوليسترول لهذه الفئات.

مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي:

يسبب الإكثار من تناول الفول بالبيض الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغازات وحموضة المعدة وعسر الهضم خاصه الذين يعانون من عسر الهضم والجهاز الهضمي والتنفسى.



مرضى القولون العصبي:

ينصح بتجنب استهلاك الفول بالبيض لأنه يزيد من اعراض القولون العصبي،ويتسبب تناول الفول بالبيض لتلك الفئة تفاقم ، مشكلات صحية.



مرضى حساسية الفول:

ينصح الأطباء وخبراء التغذية تلك الفئة بتجنب تناول الفول لعدم الإصابة بأعراض الحساسية الشديدة للفول والبيض وبالتالي يظهر رد فعل تحسسي عند تناوله.

مرضى أنيميا الفول:

الأشخاص الذين يعانون من أنيميا الفول ممنوعون من تناول الفول بالبيض لأنهما يسببان بعض الأعراض الجانبية، وتشمل: الطفح الجلدي، زيادة ضربات القلب، والحساسية،كما يمنع امتصاص الحديد من الجسم، ويزيد من أعراض أنيميا الفول، ما يؤدي إلى أضرار صحية وخيمة.



حساسية البيض:

يتعامل الجهاز المناعي مع البيض باعتباره عدوًا يهاجم الجسم، وتظهر الأعراض كرد فعل طبيعي للجسم تَجاه البيض حتى لو تناول الشخص كميات صغيرة، وتشمل الأعراض: طفح جلدي وتورم في اللسان وحكة في الجلد وقد تصل إلى ضيق التنفس

مرضى القلب والضغط:

حذر الأطباء تلك الفئة من تناول الفول بالبيض، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، الأمر الذي يرفع من نسبة الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، وهو عامل خطر لمرضى القلب والضغط.