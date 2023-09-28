رغم ارتفاع الحرارة .. الأرصاد : أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات | و600 جنيه هبوطًا في أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات



يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.



فتاة مدينة نصر وجامعة القاهرة وسيدة العمرانية.. 3 جرائم مروّعة بسبب الحب

عرضت قناة “العربية مصر”، تقرير فيديو بعنوان "من مدينة نصر إلى العمرانية.. 3 جرائم مروّعة هزّت شوارع مصر خلال الساعات الماضية".



البصل بـ19 جنيهًا في الجملة.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 28-9-2023

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الخميس 24-9- 2023.



600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب، فبعد قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، الصادر من الحكومة، بشأن دخول المصريين القادمين من الخارج بالذهب دون دفع جمارك" صفر جمارك" ساهمت في خفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 2800 جنيه وأكثر لـ 2200 جنيه.

الأعلى للثقافة: 40 سنة الحد الأقصى لعمر المتقدم لجائزة الدولة التشجيعية

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن شروط التي تم وضعها للمشاركين في جائزتي التفوق والتشجيعية، موضحًا «بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، فإن الأهم هو الفئة العمرية بحد أقصى 40 عاما وأن يكون هناك إنتاج علمي منشور لعدد من السنوات، ولأول مرة هذا العام نعلن ننشر على مواقع التواصل الاجتماعية والباب مفتوح لكل المترشحين من كل أنحاء الجمهورية ولا ننسى أن هناك جائزة النيل للمبدعين العرب».



وكيل اللاعب أوسيمين يهدد بمقاضاة نادي نابولي الإيطالي .. ما السبب؟

‏قال الكاتب الصحفي، عصام عامر، أن لاعب نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين يمر بفترة عصيبة ويتعرض لحرب إعلامية بعد انخفاض مستواه الذي ربما أثر عليه وجعله يشعر أنه مستهدف.



ضربته بالقلم على المسرح.. خلاف لقاء سويدان وميدو عادل يصل جهات التحقيق

تحدّثت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل، والذى وصل جهات التحقيق.



مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

تحذير عاجل من وجبة سمك البساريا الموجودة بالأسواق

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" تحذير من وجبة سمك البساريا.. قد تصبح قاتلة إذا اخترقتها "سمكة الأرنب".