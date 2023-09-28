عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم ارتفاع الحرارة .. الأرصاد : أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات | و600 جنيه هبوطًا في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات


يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.


فتاة مدينة نصر وجامعة القاهرة وسيدة العمرانية.. 3 جرائم مروّعة بسبب الحب

 

عرضت قناة “العربية مصر”، تقرير فيديو بعنوان "من مدينة نصر إلى العمرانية.. 3 جرائم مروّعة هزّت شوارع مصر خلال الساعات الماضية".


البصل بـ19 جنيهًا في الجملة.. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 28-9-2023

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الخميس 24-9- 2023.


600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب، فبعد قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، الصادر من الحكومة، بشأن دخول المصريين القادمين من الخارج بالذهب دون دفع جمارك" صفر جمارك" ساهمت في خفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 2800 جنيه وأكثر لـ 2200 جنيه.

 

الأعلى للثقافة: 40 سنة الحد الأقصى لعمر المتقدم لجائزة الدولة التشجيعية

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن شروط التي تم وضعها للمشاركين في جائزتي التفوق والتشجيعية، موضحًا «بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، فإن الأهم هو الفئة العمرية بحد أقصى 40 عاما وأن يكون هناك إنتاج علمي منشور لعدد من السنوات، ولأول مرة هذا العام نعلن ننشر على مواقع التواصل الاجتماعية والباب مفتوح لكل المترشحين من كل أنحاء الجمهورية ولا ننسى أن هناك جائزة النيل للمبدعين العرب».


وكيل اللاعب أوسيمين يهدد بمقاضاة نادي نابولي الإيطالي .. ما السبب؟

‏قال الكاتب الصحفي، عصام عامر، أن لاعب نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين يمر بفترة عصيبة ويتعرض لحرب إعلامية بعد انخفاض مستواه الذي ربما أثر عليه وجعله يشعر أنه مستهدف.


ضربته بالقلم على المسرح.. خلاف لقاء سويدان وميدو عادل يصل جهات التحقيق

تحدّثت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل، والذى وصل جهات التحقيق.


مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

تحذير عاجل من وجبة سمك البساريا الموجودة بالأسواق

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" تحذير من وجبة سمك البساريا.. قد تصبح قاتلة إذا اخترقتها "سمكة الأرنب".

الأرصاد الحرارة فتاة مدينة نصر البصل الخضراوات الفاكهه الذهب أسعار الذهب ميدو عادل لقاء سويدان خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاوضات إنهاء الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف عن انفراجة بشأن صراع روسيا وأوكرانيا

النشرة الدينية| كل ما تريد معرفته عن هدية وزير الأوقاف لـ السيسي.. دعاء تحصين النفس من المرض.. اقبال غير مسبوق على جامعة مصر للثقافة الإسلامية بكازاخستان

11 أم 13 زوجة.. كم عدد أمهات المؤمنين الصحيح؟ الأزهر للفتوى يوضح

الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

زلزال قوي يضرب تركيا على عمق 6.1 كيلو .. تفاصيل

قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخارجية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ